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Критик Остудин указал на главный промах молодой певицы Анкудиновой

Критик Остудин указал на главный промах молодой певицы Анкудиновой
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальный критик Алексей Остудин считает главным промахом молодой певицы Дианы Анкудиновой ее малую узнаваемость, вызванную плохим пиаром, передает CTNews.

Остудин не согласился с писателем и публицистом Михаилом Шахназаровым. Последний заявил, что юной исполнительнице, победившей в телепроекте «Ты супер!», мешает пробиться на большую сцену «музыкальная мафия».

«Вы говорите, что Диана Анкудинова имеет прекрасный голос. Она победила в шоу, а где выступала потом? В домах культуры. Потому что в Диану нужно немного вложить, а никому этого не надо, там мафия. И все, нет больше Дианы», — отметил Шахназаров.

По мнению критика, публицист плохо себе представляет, как все устроено в шоу-бизнесе. По его мнению, главный минус Анкудиновой в слабом пиаре.

«Возвращаясь к Диане, не могу сказать, что помню, как она выглядит. Странно, что вспомнил это имя. Артист обязан сделать так, чтобы его узнали», — пояснил точку зрения Остудин.

В прошлом году Анкудинова выпустила альбом, в который вошли ее авторские треки. Некоторые из них успели побывать в лидерах чартов. После этого певица отправилась в небольшой тур по городам России.

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