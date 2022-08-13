Критик Остудин указал на главный промах молодой певицы Анкудиновой

Музыкальный критик Алексей Остудин считает главным промахом молодой певицы Дианы Анкудиновой ее малую узнаваемость, вызванную плохим пиаром, передает CTNews.
Остудин не согласился с писателем и публицистом Михаилом Шахназаровым. Последний заявил, что юной исполнительнице, победившей в телепроекте «Ты супер!», мешает пробиться на большую сцену «музыкальная мафия».
«Вы говорите, что Диана Анкудинова имеет прекрасный голос. Она победила в шоу, а где выступала потом? В домах культуры. Потому что в Диану нужно немного вложить, а никому этого не надо, там мафия. И все, нет больше Дианы», — отметил Шахназаров.
По мнению критика, публицист плохо себе представляет, как все устроено в шоу-бизнесе. По его мнению, главный минус Анкудиновой в слабом пиаре.
«Возвращаясь к Диане, не могу сказать, что помню, как она выглядит. Странно, что вспомнил это имя. Артист обязан сделать так, чтобы его узнали», — пояснил точку зрения Остудин.
В прошлом году Анкудинова выпустила альбом, в который вошли ее авторские треки. Некоторые из них успели побывать в лидерах чартов. После этого певица отправилась в небольшой тур по городам России.