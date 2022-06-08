Критик Литовцев перечислил имена десяти «нежелательных» в России артистов

К числу «нежелательных» Литовцев отнес украинского певца Макса Барских, актера Алексея Панина, солиста группы «Машина времени» Андрея Макаревича и комика Максима Галкина. Кроме того, в его списке оказались Мария Максакова, Борис Гребенщиков, Мирон Федоров, Александр Гудков, Тина Кароль, а также рэпер Face (внесен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).