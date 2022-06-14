Критик Гаспарян прокомментировал реакцию зала на скандальное выступление Шевчука в Уфе

Во время концерта в Уфе Шевчук между выступлениями произнес речь, в которой осудил проведение спецоперации России по защите республик Донбасса, после чего к нему в гримерку пришли полицейские и составили административный протокол по статье «Дискредитация Вооруженных сил России».