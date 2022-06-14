Критик Гаспарян прокомментировал реакцию зала на скандальное выступление Шевчука в Уфе

Российский музыкальный критик и журналист Артур Гаспарян считает, что лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук присвоил себе право говорить от имени народа своей страны.
Во время концерта в Уфе Шевчук между выступлениями произнес речь, в которой осудил проведение спецоперации России по защите республик Донбасса, после чего к нему в гримерку пришли полицейские и составили административный протокол по статье «Дискредитация Вооруженных сил России».
Скандальное заявление музыканта во время беседы с журналисткой Екатериной Котрикадзе прокомментировал и Гаспарян. При этом он отметил не только реакцию зала на слова знаменитого исполнителя, но и его желание говорить от имени народа.
«Они все время ссылаются, что они с народом. Мы за Россию. Мы являемся россиянами, а не кто-то другой», — заявил Гаспарян во время YouTube-шоу «Котрикадзе Дзядко».
Напомним, после скандального выступления Шевчука россияне начали писать негативные комментарии в адрес певца, после чего в России были отменены все концерты «ДДТ» на ближайшее время.