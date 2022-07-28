Критик Фадеев призвал запретить концерты артистов из «черного списка»

Музыкальный критик Александр Фадеев призвал Министерство культуры РФ запретить концерты артистов, попавших в «черный список» после антироссийских высказываний. Об этом сообщает издание Solenka.info.
Как считает Фадеев, сбежавшие из России звезды после начала спецоперации по защите республик Донбасса и критикующую нашу страну, не должны выступать в РФ и обогащаться за счет россиян.
Фадеев также обратился к россиянам с просьбой отказаться от посещений мероприятий с участием звезд, которые предали Родину.