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Критик Фадеев призвал запретить концерты артистов из «черного списка»

Критик Фадеев призвал запретить концерты артистов из «черного списка»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальный критик Александр Фадеев призвал Министерство культуры РФ запретить концерты артистов, попавших в «черный список» после антироссийских высказываний. Об этом сообщает издание Solenka.info.

Как считает Фадеев, сбежавшие из России звезды после начала спецоперации по защите республик Донбасса и критикующую нашу страну, не должны выступать в РФ и обогащаться за счет россиян.

Фадеев также обратился к россиянам с просьбой отказаться от посещений мероприятий с участием звезд, которые предали Родину.

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RusNewsToday24
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