Критик Фадеев объяснил, почему Макс Барских поменял риторику по спецоперации на Украине

В материале говорится, что Макс Барских теперь и вовсе заявил, что россияне не виноваты в том, что РФ была вынуждена начать спецоперацию. Он даже готов выступить перед российскими поклонниками. Фадеев считает, что украинский исполнитель изменил позицию по спецоперации из-за своих финансовых убытков.