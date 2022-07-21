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Критик Фадеев объяснил, почему Макс Барских поменял риторику по спецоперации на Украине

Критик Фадеев объяснил, почему Макс Барских поменял риторику по спецоперации на Украине
globallookpress/Heike Zwanziger

Музыкальный критик Александр Фадеев в интервью порталу SOLENKA.INFO рассказал, что украинский певец Макс Барских сменил позицию по проведению Россией спецоперации по защите Донбасса.

Барских ранее разразился критикой в адрес России из-за инициированной СВО, заявляя, что зря тратил время на российскую аудиторию. Артист отменил все концерты, не вернув деньги за билеты, он также удалил свои песни с российских сервисов онлайн-прослушивания музыки, пишет Solenka.info.

В материале говорится, что Макс Барских теперь и вовсе заявил, что россияне не виноваты в том, что РФ была вынуждена начать спецоперацию. Он даже готов выступить перед российскими поклонниками. Фадеев считает, что украинский исполнитель изменил позицию по спецоперации из-за своих финансовых убытков.

Критик добавил, что Барских вряд ли сумеет вернуть себе былую любовь российской аудитории, к тому же, ему запрещен въезд на территорию РФ на 50 лет.

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RusNewsToday24
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