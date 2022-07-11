Критик Фадеев: Агутин со сцены высказал свое отношение к спецоперации России на Украине

Певец Леонид Агутин на одном из своих концертов заявил со сцены, что он категорически против спецоперации, которая проводится на территории Украины, сообщил музыкальный критик Александр Фадеев.
Фадеев рассказал, что исполнитель с самого начала спецоперации высказался против действий России. После этого россияне начали сдавать билеты на его концерты, которые были запланированы в марте и апреле, и выступления были отменены.
По словам музыкального критика, Агутин не делал больше никаких заявлений, однако недавно на концерте певец со сцены сообщил, что его позиция не поменялась и он также категорически против спецоперации России на Украине.
Фадеев считает, что Агутин хочет усидеть на двух стульях, так как живет на две страны — США и Россию, однако деньги зарабатывает на Родине, поэтому исполнитель пытается быть аккуратным в своих выражениях.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик. Однако часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались шоумен Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой, Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.