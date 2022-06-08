Критик Евгений Бабичев вспомнил, как чуть не сорвался концерт Дениса Майданова

Критик отметил, что знает, о чем говорит. Он видел ситуации, кода 30 минут назад артист лежал в горизонтальном положении, а уже через 40 минут радовал поклонников на сцене. Бабичев отметил, что в этом случае не всегда вина певца, а иногда так складываются обстоятельства.