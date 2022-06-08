Критик Евгений Бабичев вспомнил, как чуть не сорвался концерт Дениса Майданова

Музыкальный критик Евгений Бабичев высказался об артистах, которые поют под фонограмму и вспомнил, как в Минске чуть не сорвалось выступление Дениса Майданова.
Бабичев отметил, что пение под фонограмму не всегда показывает неуважение к публике. Иногда артист просто не может по-другому. Критик вспомнил, как на концерт в Минске приехал Майданов, у которого были ужасные проблемы со связками.
«Нам пришлось срочно вызывать фониатра, потому что концерт был на грани срыва. Поставили на ноги, но, конечно, он отработал настолько, насколько это было возможно на тот момент», — рассказал Бабичев изданию NEWS.ru.
Критик отметил, что знает, о чем говорит. Он видел ситуации, кода 30 минут назад артист лежал в горизонтальном положении, а уже через 40 минут радовал поклонников на сцене. Бабичев отметил, что в этом случае не всегда вина певца, а иногда так складываются обстоятельства.