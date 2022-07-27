Критик Бабичев уверен, что Shaman может представлять Россию на Евровидении

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, достойный кандидат от России на международный конкурс «Евровидение», уверен критик Евгений Бабичев.
Пока Россия не может участвовать в песенном конкурсе. Но, если Москва вернется на европейскую сцену, то, уверен Бабичев, должна несомненно присмотреться к 29-летнему артисту. Особенно эксперту приглянулась патриотическая композиция Shaman. Но критик убежден, что исполнителю необходимо развиваться и в других направлениях.
«Думаю, что аудитории Евровидения такой артист с такими вокальными данными тоже понравился бы намного больше. Точно подключилась бы женская аудитория конкурса, и голосов мы бы получили намного больше», — рассказал Бабичев в беседе с изданием «Слово и Дело».
Shaman получил широкую известность после выхода песни «Встанем». Он признался, что это его первая патриотическая композиция за долгие годы творчества.