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Критик Бабичев уверен, что Shaman может представлять Россию на Евровидении

Критик Бабичев уверен, что Shaman может представлять Россию на Евровидении
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, достойный кандидат от России на международный конкурс «Евровидение», уверен критик Евгений Бабичев.

Пока Россия не может участвовать в песенном конкурсе. Но, если Москва вернется на европейскую сцену, то, уверен Бабичев, должна несомненно присмотреться к 29-летнему артисту. Особенно эксперту приглянулась патриотическая композиция Shaman. Но критик убежден, что исполнителю необходимо развиваться и в других направлениях.

«Думаю, что аудитории Евровидения такой артист с такими вокальными данными тоже понравился бы намного больше. Точно подключилась бы женская аудитория конкурса, и голосов мы бы получили намного больше», — рассказал Бабичев в беседе с изданием «Слово и Дело».

Shaman получил широкую известность после выхода песни «Встанем». Он признался, что это его первая патриотическая композиция за долгие годы творчества. 

евровидение конкурс шаман
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RusNewsToday24
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