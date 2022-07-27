Критик Бабичев уверен, что Shaman может представлять Россию на Евровидении

Пока Россия не может участвовать в песенном конкурсе. Но, если Москва вернется на европейскую сцену, то, уверен Бабичев, должна несомненно присмотреться к 29-летнему артисту. Особенно эксперту приглянулась патриотическая композиция Shaman. Но критик убежден, что исполнителю необходимо развиваться и в других направлениях.