Критик Бабичев рассказал, как группе «Тату» снова стать популярной после воссоединения

Музыкальный критик Евгений Бабичев отреагировал на новость о воссоединении культовой поп-группы «Тату», которое произойдет на сцене фестиваля в Минске в сентябре.
По мнению специалиста, если Лена Катина и Юлия Волкова не займутся выпуском новых песен, которые по качеству не будут уступать их хитам из нулевых, интерес публики к «Тату» быстро пропадет. При этом Бабичев назвал удачной идею возрождения коллектива как дань уважения своим фанатам.
«Для того чтобы заинтересовать снова, это должна быть запись новых треков. При этом они не должны уступать былому своему творчеству. Смогут ли они сейчас это сделать, спустя столько лет? Большой вопрос. Воссоединиться для того, чтобы отдать дань уважения своим поклонникам — на творчестве группы “Тату” выросло поколение — это возможно и даже приветствуется. Рано или поздно это должно было произойти», — считает собеседник издания «Слово и Дело».
Новый материал может «выстрелить» только в том случае, если Катина и Волкова обратятся за помощью к старым авторам своих песен, заключил Бабичев.