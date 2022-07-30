Критик Бабичев рассказал, как группе «Тату» снова стать популярной после воссоединения

«Для того чтобы заинтересовать снова, это должна быть запись новых треков. При этом они не должны уступать былому своему творчеству. Смогут ли они сейчас это сделать, спустя столько лет? Большой вопрос. Воссоединиться для того, чтобы отдать дань уважения своим поклонникам — на творчестве группы “Тату” выросло поколение — это возможно и даже приветствуется. Рано или поздно это должно было произойти», — считает собеседник издания «Слово и Дело».