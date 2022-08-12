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Критерий нуждаемости на выплату второго ребенка в Челябинской области могут расширить

Критерий нуждаемости на выплату второго ребенка в Челябинской области могут расширить
Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой о дополнительной поддержке семей, в которых появился второй ребенок.

Внося свой законопроект в Законодательное Собрание Челябинской области, Текслер пояснил, что при рождении второго ребенка у семей резко возрастают расходы, поэтому им требуется дополнительная помощь со стороны госбюджета, сообщает «Полит74.RU».

Сейчас соцподдержку на второго ребенка в регионе получают семьи с доходом, не превышающим величину прожиточного минимума в среднем на душу населения. Текслер предлагает увеличить критерий нуждаемости до двукратной величины для трудоспособного населения.

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