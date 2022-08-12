Критерий нуждаемости на выплату второго ребенка в Челябинской области могут расширить

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой о дополнительной поддержке семей, в которых появился второй ребенок.
Внося свой законопроект в Законодательное Собрание Челябинской области, Текслер пояснил, что при рождении второго ребенка у семей резко возрастают расходы, поэтому им требуется дополнительная помощь со стороны госбюджета, сообщает «Полит74.RU».
Сейчас соцподдержку на второго ребенка в регионе получают семьи с доходом, не превышающим величину прожиточного минимума в среднем на душу населения. Текслер предлагает увеличить критерий нуждаемости до двукратной величины для трудоспособного населения.