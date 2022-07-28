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Кристина Орбакайте вышла на сцену в кожаной "косухе" и черных трусах

Кристина Орбакайте вышла на сцену в кожаной «косухе» и черных трусах
Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Архивные фотографии с выступления ансамбля «Рецитал» появились на одном из фан-аккаунтов Кристины Орбакайте. На них  певица красуется на сцене в пикантном наряде. Об этом сообщает издание «Экспресс газета».  

Дочь Аллы Пугачевой начала свою творческую карьеру с юных лет. Когда Орбакайте было около 20 лет, примадонна пригласила наследницу выступать в балетной группе собственного ансамбля «Рецитал». Ради ярких выступлений молодая Орбакайте не боялась примерять на себя вызывающие образы.

На снимке тех лет певица красуется в кожаной «косухе», топике и черных трусах поверх кружевных капроновых колготок. В социальных сетях эти кадры вызвали бурю эмоций у подписчиков. Что творилось в тот вечер в зрительном зале, остается только гадать.

Ранее «Царьград» писал о бедственном положении и заработке певицы Лаймы Вайкуле.

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RusNewsToday24
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