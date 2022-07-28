Кристина Орбакайте вышла на сцену в кожаной «косухе» и черных трусах

На снимке тех лет певица красуется в кожаной «косухе», топике и черных трусах поверх кружевных капроновых колготок. В социальных сетях эти кадры вызвали бурю эмоций у подписчиков. Что творилось в тот вечер в зрительном зале, остается только гадать.