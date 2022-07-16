Кристина Орбакайте сделала необычный комплимент таланту дочери Михаила Турецкого

Дирижер и продюсер Михаил Турецкий вместе с дочерью Эммануэль участвует в шоу на Первом канале «Две звезды. Отцы и дети». Музыкант старается разбудить талант наследницы, но необычный комплимент певицы Кристины Орбакайте изумил его.
Со слов Турецкого, Орбакайте считает, что Эммануэль имеет большие шансы на успех.
«Мне Орбакайте сказала, что в нашем дуэте с Эммануэль есть потенциал Меркьюри и Кабалье. Я про себя подумал: “Ну, конечно, перегибаешь ты, Кристина!” Но приятно было от нее такое услышать», — признался музыкант, которого цитирует PROZVEZD.
Турецкий велел дочери не рассчитывать на громкое имя отца: для успеха ей придется стараться самостоятельно. Дирижер посоветовал Эммануэль ходить на мастер-классы и заниматься с педагогами.