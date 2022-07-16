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Кристина Орбакайте сделала необычный комплимент таланту дочери Михаила Турецкого

Кристина Орбакайте сделала необычный комплимент таланту дочери Михаила Турецкого
Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Дирижер и продюсер Михаил Турецкий вместе с дочерью Эммануэль участвует в шоу на Первом канале «Две звезды. Отцы и дети». Музыкант старается разбудить талант наследницы, но необычный комплимент певицы Кристины Орбакайте изумил его.

Со слов Турецкого, Орбакайте считает, что Эммануэль имеет большие шансы на успех. 

«Мне Орбакайте сказала, что в нашем дуэте с Эммануэль есть потенциал Меркьюри и Кабалье. Я про себя подумал: “Ну, конечно, перегибаешь ты, Кристина!” Но приятно было от нее такое услышать», — признался музыкант, которого цитирует PROZVEZD.

Первый канал/Prt Scr «Две звезды. Отцы и дети»
Первый канал/Prt Scr «Две звезды. Отцы и дети»

Турецкий велел дочери не рассчитывать на громкое имя отца: для успеха ей придется стараться самостоятельно. Дирижер посоветовал Эммануэль ходить на мастер-классы и заниматься с педагогами. 

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