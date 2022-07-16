Кристина Орбакайте сделала необычный комплимент таланту дочери Михаила Турецкого

«Мне Орбакайте сказала, что в нашем дуэте с Эммануэль есть потенциал Меркьюри и Кабалье. Я про себя подумал: “Ну, конечно, перегибаешь ты, Кристина!” Но приятно было от нее такое услышать», — признался музыкант, которого цитирует PROZVEZD.