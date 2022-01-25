Кристина Асмус утопила свой ноутбук в ванной по возвращении с ОАЭ

Кристина Асмус утопила свой ноутбук в ванной по возвращении с ОАЭ Новости
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Российская актриса Кристина Асмус, недавно вернувшаяся со съемок в ОАЭ, омрачилась из-за неудачного инцидента в ванной. Она по неосторожности утопила свой дорогостоящий ноутбук, об этом звезда «Интернов» написала в Instagram.

Актриса добавила, что сразу же попрощалась с техникой, однако она все же попыталась отдать ноутбук в ремонт, где ей отказали. По словам Асмус, теперь она хочет лишь восстановить информацию, которая была на устройстве, однако уже через неофициальные сервисы, передает monavista.ru.

«Прекрасный, дорогущий Mac утопила в ванной. Я еще не сразу нашла его на дне. С ноутом я попрощалась сразу же, это было очевидно», — написала звезда на своей странице в Instagram.

Однако это далеко не единственное несчастье, с которым столкнулась Асмус в новом году. Ранее артистка рассказала, что недовольна своей фигурой и страдает от проблем с лишним весом, появившихся после праздников.


 
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