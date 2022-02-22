Кристина Асмус опубликовала провокационный снимок с новым бойфрендом

Кристина Асмус опубликовала провокационный снимок с новым бойфрендом Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Актриса Кристина Асмус показала подписчикам интригующее фото, на котором она позирует в полуобнаженном виде со своим возлюбленным.

Асмус опубликовала пикантную фотографию в социальной сети Instagram. Актриса крепко прижалась к своему возлюбленному. Фолловеры стали гадать, кого прячет звезда «Интернов», так как в кадр попал только торс и подбородок мужчины. Лицо самой знаменитости также обрезано, но можно увидеть, как она счастлива находиться рядом с избранником.

«Обожаю понедельники», — коротко подписала снимок Асмус.

Актриса говорила ранее, что находится в абсолютной любви. Но имя мужчины звезда раскрывать не торопится, хотя пара состоит в отношениях уже около года. Подписчики поделились догадками, кем может быть загадочный молодой человек, к которому Асмус прижимается на фото.

«Ой. Надеюсь, это не со съемок фильма»;

«[Актер Данила] Козловский?»;

«[Актер Александр] Петров?»;

«Это Козловский? Подбородок знакомый», — попытались угадать пользователи под фото в Instagram-аккаунте артистки.

Поклонники уже давно предполагают, что телеведущая состоит в отношениях с актером Романом Евдокимовым, пишут «Актуальные новости». Коллеги вместе работают под руководством театрального режиссера Олега Меньшикова. Однажды артист публиковал снимок с возлюбленной, на котором она прикрывала лицо полотенцем.


 
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