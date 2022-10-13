Кристина Агилера перенесла сольный концерт в Ереване

Сольный концерт всемирно известной певицы Кристины Агилеры должен был состояться 22 октября в Ереване, однако мероприятие перенесли.
В заявлении организаторов концерта сообщается, что команда артистки разделяет общее душевное состояние граждан Армении – в связи с этим было решено изменить даты проведения концерта.
В самое ближайшее время организаторы представят новую дату концерта. Люди, которые уже приобрели билет на концерт Агилеры, могут не переживать – все билеты останутся действительны.
Напомним, 13 сентября между Азербайджаном и Республикой Армения разгорелся очередной конфликт, пишет «Царьград». После этого уклад жизни местного населения изменился кардинально.