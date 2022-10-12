Кристин Дэвис в платье с турнюром и наряд Valentino: новые образы со съемок второго сезона продолжения “Секса в большом городе”

Кристин Дэвис на съемках сериала “И просто так”

Съемки второго сезона сериала “И просто так”, продолжения легендарного “Секса в большом городе”, в самом разгаре. В сети появились новые фотографии с площадки, которые дали понять — клатч-голубь Кэрри Брэдшоу явно будет не единственной впечатляющей модной вещью в новых сериях.

Так, исполнительница роли Шарлотты Кристин Дэвис появилась на съемках в ярком платье с турнюром в викторианском стиле (пик популярности турнюра пришелся на 1870—80-е годы) и шляпе-цилиндре с вуалью. Головной убор из своего архива предоставил шляпник Стивен Джонс, а жемчужные серьги создал нью-йоркский бренд Fry Powers. Кстати, увидим мы этот наряд сразу в первой серии второго сезона.

Кристин Дэвис на съемках сериала “И просто так”

Фотографии актрисы в новом образе были опубликованы в официальном инстаграме* сериала, и теперь подписчики гадают, куда же Шарлотта могла отправиться в столь экстравагантном для XXI века наряде.

Многие сразу подумали про бал Met Gala. К тому же тема мероприятия Института костюма в этом году звучала как “Гламур позолоченного века” (Gilded Glamour) — в названии содержалась отсылка к термину, которым описывают последние три десятилетия XIX века, когда за счет индустриализации экономика бурно развивалась.

Другие посчитали, что в таком наряде Дэвис могла бы отправиться и на съемочную площадку другого нового сериала HBO — “Позолоченный век” (The Gilded Age), который в этом году также был продлен на второй сезон. Кто-то предположил, что костюмированную вечеринку в стиле старого Нью-Йорка по сюжету может устроить сама Шарлотта. Однако нарядом Дэвис впечатлились не все.

Во втором сезоне они все присоединятся к цирку?

— поинтересовался пользователь @bozzlefroggy.

Другой комментатор обратил внимание на расцветку наряда.

Среди полос на юбке есть цвета транспрайда (имеются в виду бледно-розовой и голубой. — Прим. ред.). Будет официальный каминг-аут?

— спросил пользователь @dangilogogo. И его предположение не лишено оснований, так как “новая этика” в первом сезоне стала играть большую роль в сюжете.

Еще одним модным пополнением в гардеробной на съемочной площадке стало платье Valentino, созданное Пьерпаоло Пиччоли специально для сериала. Наряд в фирменном красном цвете достался актрисе Николь Ари Паркер, играющей роль подруги Шарлотты, Лизы Тодд Уэксли.

Николь Ари Паркер на съемках сериала “И просто так”

Достанется ли бальное платье и Кэрри Брэдшоу, пока непонятно — новых фотографий Сары Джессики Паркер со съемочной площадки нет.

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