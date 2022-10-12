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Кристин Дэвис в платье с турнюром и наряд Valentino: новые образы со съемок второго сезона продолжения “Секса в большом городе”

Кристин Дэвис в платье с турнюром и наряд Valentino: новые образы со съемок второго сезона продолжения "Секса в большом городе"

Кристин Дэвис на съемках сериала “И просто так”

Съемки второго сезона сериала “И просто так”, продолжения легендарного “Секса в большом городе”, в самом разгаре. В сети появились новые фотографии с площадки, которые дали понять — клатч-голубь Кэрри Брэдшоу явно будет не единственной впечатляющей модной вещью в новых сериях.

Так, исполнительница роли Шарлотты Кристин Дэвис появилась на съемках в ярком платье с турнюром в викторианском стиле (пик популярности турнюра пришелся на 1870—80-е годы) и шляпе-цилиндре с вуалью. Головной убор из своего архива предоставил шляпник Стивен Джонс, а жемчужные серьги создал нью-йоркский бренд Fry Powers. Кстати, увидим мы этот наряд сразу в первой серии второго сезона.

Кристин Дэвис на съемках сериала "И просто так"Кристин Дэвис на съемках сериала “И просто так”

Фотографии актрисы в новом образе были опубликованы в официальном инстаграме* сериала, и теперь подписчики гадают, куда же Шарлотта могла отправиться в столь экстравагантном для XXI века наряде.

Многие сразу подумали про бал Met Gala. К тому же тема мероприятия Института костюма в этом году звучала как “Гламур позолоченного века” (Gilded Glamour) — в названии содержалась отсылка к термину, которым описывают последние три десятилетия XIX века, когда за счет индустриализации экономика бурно развивалась.

Кристин Дэвис на съемках сериала "И просто так"

Другие посчитали, что в таком наряде Дэвис могла бы отправиться и на съемочную площадку другого нового сериала HBO — “Позолоченный век” (The Gilded Age), который в этом году также был продлен на второй сезон. Кто-то предположил, что костюмированную вечеринку в стиле старого Нью-Йорка по сюжету может устроить сама Шарлотта. Однако нарядом Дэвис впечатлились не все.

Во втором сезоне они все присоединятся к цирку?

— поинтересовался пользователь @bozzlefroggy.

Другой комментатор обратил внимание на расцветку наряда.

Среди полос на юбке есть цвета транспрайда (имеются в виду бледно-розовой и голубой. — Прим. ред.). Будет официальный каминг-аут?

— спросил пользователь @dangilogogo. И его предположение не лишено оснований, так как “новая этика” в первом сезоне стала играть большую роль в сюжете.

Кристин Дэвис на съемках сериала "И просто так"

Кристин Дэвис на съемках сериала "И просто так"

Еще одним модным пополнением в гардеробной на съемочной площадке стало платье Valentino, созданное Пьерпаоло Пиччоли специально для сериала. Наряд в фирменном красном цвете достался актрисе Николь Ари Паркер, играющей роль подруги Шарлотты, Лизы Тодд Уэксли. 

Николь Ари Паркер на съемках сериала "И просто так"Николь Ари Паркер на съемках сериала “И просто так”Николь Ари Паркер на съемках сериала "И просто так"

Николь Ари Паркер на съемках сериала "И просто так"

Николь Ари Паркер на съемках сериала "И просто так"

Достанется ли бальное платье и Кэрри Брэдшоу, пока непонятно — новых фотографий Сары Джессики Паркер со съемочной площадки нет.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Фото
Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)

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