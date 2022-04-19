Криштиану Роналду рассказал о смерти новорожденного сына

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Криштиану Роналду рассказал, что его новорожденный сын умер во время родов. Футболист и его возлюбленная Джорджина Родригес ждали двойню: мальчика и девочку. Дочь пары выжила. С глубочайшей печалью мы вынуждены сообщить, что наш мальчик скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочери дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Мы благодарим врачей и медсестер за их профессиональную помощь и поддержку. Мы опустошены и просим вас уважать нашу частную жизнь в это тяжелое для нас время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы всегда будем тебя любить, — написали Криштиану и Джорджина в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

Футболиста поддержали поклонники и близкие. Я люблю вас и мое сердце переживает эту утрату вместе с вами. Пусть Бог позаботится обо всем и укрепит вас на вашем пути. Наш маленький ангел уже на коленях у нашего папы, а новорожденная малышка такая сильная, крепкая и полная здоровья. Она каждый день будет доказательством того, как важна любовь, — написала сестра Роналду Катя Авейру.

О беременности Джорджины стало известно в прошлом году: пара сообщила, что ждет двойню, мальчика и девочку. У Джорджины и Криштиану уже есть общая дочь Алана. Кроме того, пара воспитывает детей Роналду: старшего сына Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео. Криштиану и Джорджина вместе уже более 5 лет.