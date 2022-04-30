Криштиану Роналду опубликовал новое фото с младшей дочерью

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме* новое фото с новорожденной дочерью, сопроводив его словами: “Вечная любовь”.

Поклонники в комментариях восхитились трогательным снимком и выразили поддержку семье футболиста.

Напомним, что 18 апреля Криштиану и его возлюбленная Джорджина Родригес сообщили о трагедии – во время родов скончался их новорожденный сын. Пара ожидала появления на свет близнецов, но выжила только девочка.

Криштиану Роналду с семьей

Криштиану и Джорджина вместе уже более пяти лет, у них есть еще одна общая дочь Алана. Кроме того, пара вместе воспитывает старших детей детей Роналду – сына Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

*Instagram и Facebook принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией