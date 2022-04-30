    В тренде

    Криштиану Роналду опубликовал новое фото с младшей дочерью

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Криштиану Роналду опубликовал новое фото с младшей дочерью

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Новости





    923


    Криштиану Роналду

    Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме* новое фото с новорожденной дочерью, сопроводив его словами: “Вечная любовь”.

    Поклонники в комментариях восхитились трогательным снимком и выразили поддержку семье футболиста.

    Криштиану Роналду с младшей дочерью

    Напомним, что 18 апреля Криштиану и его возлюбленная Джорджина Родригес сообщили о трагедии – во время родов скончался их новорожденный сын. Пара ожидала появления на свет близнецов, но выжила только девочка.

    Криштиану Роналду с семьейКриштиану Роналду с семьейКриштиану Роналду с семьей

    Криштиану и Джорджина вместе уже более пяти лет, у них есть еще одна общая дочь Алана. Кроме того, пара вместе воспитывает старших детей детей Роналду – сына Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео.

    Криштиану Роналду и Джорджина РодригесКриштиану Роналду и Джорджина Родригес

    *Instagram и Facebook принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


    PetelinaОльга Петелина


    Фото
    Соцсети


    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »