Криштиану Роналду опубликовал новое фото с младшей дочерью

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме* новое фото с новорожденной дочерью, сопроводив его словами: “Вечная любовь”.
Поклонники в комментариях восхитились трогательным снимком и выразили поддержку семье футболиста.
Напомним, что 18 апреля Криштиану и его возлюбленная Джорджина Родригес сообщили о трагедии – во время родов скончался их новорожденный сын. Пара ожидала появления на свет близнецов, но выжила только девочка.
Криштиану Роналду с семьей
Криштиану и Джорджина вместе уже более пяти лет, у них есть еще одна общая дочь Алана. Кроме того, пара вместе воспитывает старших детей детей Роналду – сына Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
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Соцсети