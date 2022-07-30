Крис Дженнер снялась без макияжа в рекламе антивозрастной косметики SKKN

Крис Дженнер

Крис Дженнер, которой в ноябре прошлого года исполнилось 66 лет, показала свое лицо без макияжа в рекламном ролике косметического бренда своей дочери Ким Кардашьян SKKN.

В видеоролике, который Ким опубликовала в соцсетях, Крис пошагово продемонстрировала, как ухаживает за своей кожей. При этом она не постеснялась снять крупным планом чистое лицо, вызвав восхищение интернет-пользователей.

Поклонники телезвезды, привыкшие к тому, что она не показывается на публике без тяжелого макияжа и всегда обрабатывает свои фотографии перед публикацией, поблагодарили ее за смелость. Многие отметили, что и без декоративной косметики Крис выглядит прекрасно для своих лет.

Ранее Крис признавалась, что одержима состоянием своей кожи и для поддержания ее в тонусе использует скрабирование, массаж лица и инъекции ботокса.