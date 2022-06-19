Криптозима будет попозже? Биткойн подорожал до более чем $19 700, эфир уже стоит больше $1000

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После утреннего падения всех основных криптовалют на рынке зафиксирован рост. Биткойн на момент публикации стоит свыше $19 700, хотя ещё утром стоит ниже $18 000. На фоне лавинообразного падения этот рост не выглядит впечатляющим, однако он есть и составляет порядка 2%.





Эфир также начал расти — уже более $1050 на момент публикации, хотя несколько часов назад был в районе $888. Криптовалюта прибавила порядка 2,5%.





В целом, за последнюю неделю рынок криптовалют упал более чем на 35%, хотя точной причины этого пока не сообщают. На данный момент ситуация стабилизируется. Почти все криптовалюты из топ-10 начали набирать стоимость, хотя по итогам недели всё ещё находится в «красной зоне».





При этом Чанпэн Чжао, генеральный директор криптобиржи Binance, настроен позитивно. По его словам, рынок криптовалюты растёт и развивается.