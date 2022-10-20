криптобиржа Kraken ввела ограничения для россиян

Ещё одна криптобиржа вводит ограничения для пользователей из России. На сей раз это Kraken, одна из первых в мире криптобирж, созданная в 2011 году. Это централизованная платформа, которая занимает 7-е место в мире среди аналогов по объёму суточных торгов.





Биржа начала рассылать сообщения об ограничении учётных записей россиян. При этом вывод активов разрешается. А вот зарегистрировать новый аккаунт, указав Россию в качестве страны проживания, уже нельзя.

Новые ограничения связаны новым пакетом санкций со стороны ЕС. А ранее глава компании Джесси Пауэлл отметил, что заблокировать счета россиян биржа не может без юридического требования. Оно может исходить от российских властей или властей других стран.

«Россияне должны быть готовы к тому, что это требование может появиться, и тогда это будет неминуемо… если бы мы собирались добровольно заблокировать счета жителей стран, несправедливо нападающих и провоцирующих насилие по всему миру, первоочерёдно мы бы заморозили все счета в США», — сообщил тогда Пауэлл.

Ранее похожие ограничения ввела площадка Blockchain.com.