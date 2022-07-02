«Кринжово»: русский салат на саммите НАТО в Мадриде вызвал неоднозначную реакцию у Норкина

«Саммит НАТО пока еще не закончился. Там еще что-то прозвучит. Но первое, что прозвучало – это было накануне – очень интересно. Я пока не могу найти объяснения, как это произошло. Там журналистов, членов делегаций, которые работают на саммите, обслуживают в том числе заведения общественного питания. И в главном кафе меню. Пункт первый, написано на английском и испанском языках: “Картофельный салат по-русски”. Восемь евро стоит», – залился смехом журналист.