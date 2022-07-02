«Кринжово»: русский салат на саммите НАТО в Мадриде вызвал неоднозначную реакцию у Норкина

На саммите НАТО, проходившем в испанской столице, гостей потчевали русским салатом из картофеля, горошка, моркови и майонеза. Телеведущий Андрей Норкин отреагировал на это улыбкой и недоумением.
По его словам, подача традиционного русского блюда на мероприятии, где главной темой обсуждения является противостояние с Россией, выглядит, как минимум, странно. Любопытно было бы узнать, как так произошло, задается вопросом Норкин в студии программы «Место встречи».
«Саммит НАТО пока еще не закончился. Там еще что-то прозвучит. Но первое, что прозвучало – это было накануне – очень интересно. Я пока не могу найти объяснения, как это произошло. Там журналистов, членов делегаций, которые работают на саммите, обслуживают в том числе заведения общественного питания. И в главном кафе меню. Пункт первый, написано на английском и испанском языках: “Картофельный салат по-русски”. Восемь евро стоит», – залился смехом журналист.
Кроме того, ведущий отмечает, что согласно публикации агентства Reuters, «вражеский» салат был съеден буквально за пару часов, в отличие от остальных.
Ранее саммит Североатлантического альянса одобрил новую Стратегическую концепцию НАТО, в которой Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации. Подробности передает RT.