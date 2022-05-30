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Криминал и полукриминал Беглова: почему вице-губернаторы бегут из Петербурга

Криминал и полукриминал Беглова: почему вице-губернаторы бегут из Петербурга
wikipedia.org / Andrew Shiva / CC BY-SA 4.0

Отставка вице-губернаторов Санкт-Петербурга может объясняться борьбой с криминалом и полукриминалом, однако окончательно решить проблему удастся только после ухода главы города Александра Беглова, заявил предприниматель Евгений Пригожин.

В комментарии для издания «Блокнот» бизнесмен отметил, что до прихода Беглова на должность губернатора в Северной столице криминала вообще не наблюдалось.

«Александр Дмитриевич — человек слова. Он избавляется от криминала и полукриминала. Надеюсь, что после истечения срока его полномочий криминал окончательно покинет город. Вообще, Александру Дмитриевичу, к сожалению, очень не повезло: до его прихода на пост губернатора криминала и полукриминала в городе не было», — приводит ответ предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»
prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»

Ранее предприниматель раскритиковал петербургских чиновников за сопротивление реализации в городе инвестиционных проектов. По его словам, с этой проблемой должны разбираться соответствующие органы.

беглов пригожин санкт-петербург
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