Криминал и полукриминал Беглова: почему вице-губернаторы бегут из Петербурга

Отставка вице-губернаторов Санкт-Петербурга может объясняться борьбой с криминалом и полукриминалом, однако окончательно решить проблему удастся только после ухода главы города Александра Беглова, заявил предприниматель Евгений Пригожин.
В комментарии для издания «Блокнот» бизнесмен отметил, что до прихода Беглова на должность губернатора в Северной столице криминала вообще не наблюдалось.
«Александр Дмитриевич — человек слова. Он избавляется от криминала и полукриминала. Надеюсь, что после истечения срока его полномочий криминал окончательно покинет город. Вообще, Александру Дмитриевичу, к сожалению, очень не повезло: до его прихода на пост губернатора криминала и полукриминала в городе не было», — приводит ответ предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее предприниматель раскритиковал петербургских чиновников за сопротивление реализации в городе инвестиционных проектов. По его словам, с этой проблемой должны разбираться соответствующие органы.