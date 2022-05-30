Криминал и полукриминал Беглова: почему вице-губернаторы бегут из Петербурга

«Александр Дмитриевич — человек слова. Он избавляется от криминала и полукриминала. Надеюсь, что после истечения срока его полномочий криминал окончательно покинет город. Вообще, Александру Дмитриевичу, к сожалению, очень не повезло: до его прихода на пост губернатора криминала и полукриминала в городе не было», — приводит ответ предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».