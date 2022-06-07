Крики сов лишили ростовчан сна

Шумные крикливые совы лишили сна жителей Ворошиловского района Ростова-на-Дону, которые не могли сразу определить источник звуков. Оказалось, что на аллее Чернобыльской славы на бульваре Комарова поселились ушастые совы.
Чем объяснить такой выбор, непонятно, со слов ростовчан, раньше птицы не обитали тут в таком количестве, передает портал «Привет-Ростов.ру». В последнее же время их стало очень много и ночами они выдают настоящие концерты на много голосов.
Местные жители хоть и жалуются на ночной шум в парке, но птиц не прогоняют, объясняя это тем, что уж очень они красивы.