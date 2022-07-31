Крик о помощи ребенка из Донбасса: юная писательница из ЛНР написала письмо премьеру Венгрии Виктору Орбану

Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова составила обращение к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. «Народные Новости» публикуют письмо Савенковой к европейскому политику.
Его превосходительству премьеру Венгрии Виктору
Здравствуйте, господин Орбан!
Меня зовут Фаина, мне 13 лет и я живу в Донбассе, в городе Луганске. Я родилась в замечательной мирной стране Украине и думала, что так будет всегда. И сейчас мне очень обидно и грустно видеть, во что власть и националисты превратили за эти восемь лет Украину. Крыму и Донбассу всегда была близка Россия, и они не могли остаться в стране, где запрещают думать, так, как ты хочешь.
Я пережила и переживаю все, что происходит у нас: обстрелы и убийство мирных жителей – детей, женщин, стариков. Уже три года я об этом рассказываю в своих эссе, сказках и рассказах. Все это время я, как ребенок Донбасса, пытаюсь остановить кровопролитие и убийства людей, но, к сожалению, мне всего 13 и все, что я могу – это рассказывать миру об этом. За то, что я пишу и рассказываю о событиях, происходящих у нас, националистический сайт «Миротворец» выложил мои данные и данные моей семьи в общий доступ, после чего стали поступать угрозы. Я считаю, что так не должно быть, чтобы в центре Европы работал сайт, который угрожает жизням многих людей, в том числе детей. Сейчас я пытаюсь сделать все, чтобы этот преступный сайт был закрыт.
Я всегда уважала Вас и Венгрию за то, что Вы и ваша маленькая страна не ввязались в этот конфликт, не допустили насилия и разрушения у Вас. Я знаю, что в отличие от других стран Европы, у Венгрии есть свое независимое мнение. К Венгрии прислушиваются в Европе, считаются с вами. Поэтому я очень прошу Вас высказать свое мнение о сайте «Миротворец», поскольку на этом сайте не только мои данные, но и еще как минимум 326 детей из разных стран. Возможно, есть даже из Закарпатья, где проживают венгры. Я думаю, что Вы меня понимаете, ведь Вас туда тоже включили без объяснений.
Я верю, что когда все закончится, мне больше не придется писать о конфликте и у меня будут только сказки. И я очень надеюсь, что Вы мне поможете в осуществлении этой маленькой мечты.
С уважением, Фаина Савенкова.