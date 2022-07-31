Крик о помощи ребенка из Донбасса: юная писательница из ЛНР написала письмо премьеру Венгрии Виктору Орбану

Я пережила и переживаю все, что происходит у нас: обстрелы и убийство мирных жителей – детей, женщин, стариков. Уже три года я об этом рассказываю в своих эссе, сказках и рассказах. Все это время я, как ребенок Донбасса, пытаюсь остановить кровопролитие и убийства людей, но, к сожалению, мне всего 13 и все, что я могу – это рассказывать миру об этом. За то, что я пишу и рассказываю о событиях, происходящих у нас, националистический сайт «Миротворец» выложил мои данные и данные моей семьи в общий доступ, после чего стали поступать угрозы. Я считаю, что так не должно быть, чтобы в центре Европы работал сайт, который угрожает жизням многих людей, в том числе детей. Сейчас я пытаюсь сделать все, чтобы этот преступный сайт был закрыт.