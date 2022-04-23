«Крик души»: беременную россиянку возмутило хамское поведение украинских беженцев в Швеции

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Проживающая в Швеции россиянка, находящаяся на восьмом месяце беременности, рассказала о случае
нападения на нее украинских беженцев посреди общественного парка, передает Telegram-канал BALTNEWS.
В соответствующем видеообращении россиянка отметила, что
никогда не высказывалась плохо о приехавших в Швецию украинцах, желавших
получить помощь от европейских властей. Однако недавно произошла ситуация,
которая вынудила женщину высказаться о неподобающем и хамском поведении выходцев из
Украины.
«Я долго не говорила ничего, но случилась ситуация: я гуляла
в парке на территории Швеции. Отмечу, что я сейчас на восьмом месяце
беременности. Я никого не трогала, разговаривала со своим папой по телефону на
русском языке. Но прошла мимо пары молодых людей, которые, скорее всего,
приехали из Украины. И ни с того, ни с сего, на меня сзади напала украинка», —
сообщила россиянка.
По словам беременной женщины, украинские беженцы начали кидаться
в ее адрес нецензурной лексикой, а также угрожать сохранности жизни. Россиянка уточнила,
что нападавшие упрекали ее в том, что она поддерживает Россию, призывали как можно
скорее покинуть территорию европейской страны и запрещали разговаривать на
русском языке.
«А теперь вопрос к «добрым и мирным» украинцам — зачем вы приезжаете
в ЕС и начинаете диктовать свои условия? Кто вам дал право приезжать на территорию Швеции и диктовать свои правила —
на каких условиях жить остальным, на каком языке все должны говорить, и как
должны вести себя?» — задала вопрос россиянка.
Она отметила, что люди, которые приехали в другую страну и
реально нуждаются в поддержке, никогда не станут вести себя подобным образом.
«Хочу сказать тем, кто приезжает в Швецию и начинает действовать таким образом — если вы такие патриотичные, то возвращайтесь в
свою Украину и стойте за нее до последнего. Я считаю, что напасть на женщину, находящуюся
на восьмом месяце беременности, только потому что она говорит на русском языке
— это край. Это мой крик души! Закрывать
мне рот никто не посмеет, тем более на территории демократической страны!» —
высказалась жительница Швеции, подчеркнув, что ни один русский человек ни разу не
высказался плохо о мирных украинцах.
Отметим, в Сети пользователи разных европейских стран все
больше и больше публикуют информацию о непристойном поведении «гостей» с
Украины. Украинские националисты оскорбляют и применяют насилие в отношении
любого русскоговорящего человека. При этом беженцы нагло пользуются помощью
европейцев, показывая каждому второму свой украинский паспорт и требуя больше
уважения и сострадания.