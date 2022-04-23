«Крик души»: беременную россиянку возмутило хамское поведение украинских беженцев в Швеции

«Хочу сказать тем, кто приезжает в Швецию и начинает действовать таким образом — если вы такие патриотичные, то возвращайтесь в

свою Украину и стойте за нее до последнего. Я считаю, что напасть на женщину, находящуюся

на восьмом месяце беременности, только потому что она говорит на русском языке

— это край. Это мой крик души! Закрывать

мне рот никто не посмеет, тем более на территории демократической страны!» —

высказалась жительница Швеции, подчеркнув, что ни один русский человек ни разу не

высказался плохо о мирных украинцах.