    В тренде

    «Крик души»: беременную россиянку возмутило хамское поведение украинских беженцев в Швеции

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Крик души»: беременную россиянку возмутило хамское поведение украинских беженцев в Швеции

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    IMAGO/Christoph Reichwein (crei)/globallookpress

    Проживающая в Швеции россиянка, находящаяся на восьмом месяце беременности, рассказала о случае
    нападения на нее украинских беженцев посреди общественного парка, передает Telegram-канал BALTNEWS.

    В соответствующем видеообращении россиянка отметила, что
    никогда не высказывалась плохо о приехавших в Швецию украинцах, желавших
    получить помощь от европейских властей. Однако недавно произошла ситуация,
    которая вынудила женщину высказаться о неподобающем и хамском поведении выходцев из
    Украины.

    «Я долго не говорила ничего, но случилась ситуация: я гуляла
    в парке на территории Швеции. Отмечу, что я сейчас на восьмом месяце
    беременности. Я никого не трогала, разговаривала со своим папой по телефону на
    русском языке. Но прошла мимо пары молодых людей, которые, скорее всего,
    приехали из Украины. И ни с того, ни с сего, на меня сзади напала украинка», —
    сообщила россиянка.

    «Крик души»: беременную россиянку возмутило хамское поведение украинских беженцев в Швеции
    pixabay.com

    По словам беременной женщины, украинские беженцы начали кидаться
    в ее адрес нецензурной лексикой, а также угрожать сохранности жизни. Россиянка уточнила,
    что нападавшие упрекали ее в том, что она поддерживает Россию, призывали как можно
    скорее покинуть территорию европейской страны и запрещали разговаривать на
    русском языке.

    «А теперь вопрос к «добрым и мирным» украинцам — зачем вы приезжаете
    в ЕС и начинаете диктовать свои условия? Кто вам дал право приезжать на территорию Швеции и диктовать свои правила —
    на каких условиях жить остальным, на каком языке все должны говорить, и как
    должны вести себя?» — задала вопрос россиянка.

    «Крик души»: беременную россиянку возмутило хамское поведение украинских беженцев в Швеции
    pixabay.com

    Она отметила, что люди, которые приехали в другую страну и
    реально нуждаются в поддержке, никогда не станут вести себя подобным образом.

    «Хочу сказать тем, кто приезжает в Швецию и начинает действовать таким образом — если вы такие патриотичные, то возвращайтесь в
    свою Украину и стойте за нее до последнего. Я считаю, что напасть на женщину, находящуюся
    на восьмом месяце беременности, только потому что она говорит на русском языке
    — это край. Это мой крик души! Закрывать
    мне рот никто не посмеет, тем более на территории демократической страны!» —
    высказалась жительница Швеции, подчеркнув, что ни один русский человек ни разу не
    высказался плохо о мирных украинцах.

    Отметим, в Сети пользователи разных европейских стран все
    больше и больше публикуют информацию о непристойном поведении «гостей» с
    Украины. Украинские националисты оскорбляют и применяют насилие в отношении
    любого русскоговорящего человека. При этом беженцы нагло пользуются помощью
    европейцев, показывая каждому второму свой украинский паспорт и требуя больше
    уважения и сострадания.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »