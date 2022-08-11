Один из самых укрепленных пунктов Вооруженных сил Украины в Донбассе — поселок Пески, расположенный на Авдеевском направлении. Военкор «Народных Новостей» показал, как выглядит настоящая «крепость» ВСУ рядом с Донецком.
Поселок под Донецком Пески стал зоной боевых действий с 2014 года. Для украинских вооруженных формирований он был последней точкой перед входом в Донецк со стороны Красноармейской трассы. Для ополчения ДНР Пески открывали дорогу к важному пересечению дорог в районе Авдеевки.
Кроме того, с позиций в поселке Пески украинские войска могли обстреливать (и обстреливали) Октябрьский район Донецка даже из легких минометов. Именно оттуда был совершен, например, обстрел мечети в один из праздников.
За годы боев и действовавшего режима прекращения огня, весь поселок превращен ВСУ и националистами в укрепленный район. Местные жители покинули свои дома еще в 2014-2015 годах. Тогда украинские нацбаты начали возводить здесь «крепость».
Между домами прорыты глубокие окопы, в самих жилых помещения и под ними огневые точки, укрепленные мешками с песком, габионами и бревнами. Между домами на бывших опорах линий электропередач установлены камеры наблюдения. В подвалах элитных коттеджей сделаны пункты отдыха личного состава и склады боеприпасов.
Пески имели большое значение для украинского руководства не только с точки зрения обороноспособности, но и в идеологическом плане. Этот поселок стал одним из символов близости ВСУ к Донецку, местом, где себя рекламировали батальоны радикалов и их лидеры.
Сегодня солдаты ДНР из легендарных 11-го полка и батальона «Сомали» освободили большую часть поселка и приближаются к важнейшему пересечению Красноармейской трассы и Донецкой объездной, где расположен украинский укрепрайон «Республика мост». Сейчас его «обрабатывает» артиллерия массированным огнем.
Освобождение Песок позволит значительно обезопасить окраины Донецка и поселок Спартак, где местные жители уже почти девять лет страдают от украинских обстрелов. Кроме того, потеря ключевого населенного пункта значительно осложнит действия Авдеевской группировки противника.
Утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.