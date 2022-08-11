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«Крепость в Песках»: военкор показал, как выглядит мощнейший укрепрайон ВСУ

«Крепость в Песках»: военкор показал, как выглядит мощнейший укрепрайон ВСУ
Дмитрий Астрахань/Народные Новости

Один из самых укрепленных пунктов Вооруженных сил Украины в Донбассе — поселок Пески, расположенный на Авдеевском направлении. Военкор «Народных Новостей» показал, как выглядит настоящая «крепость» ВСУ рядом с Донецком.

Поселок под Донецком Пески стал зоной боевых действий с 2014 года. Для украинских вооруженных формирований он был последней точкой перед входом в Донецк со стороны Красноармейской трассы. Для ополчения ДНР Пески открывали дорогу к важному пересечению дорог в районе Авдеевки.

Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости

Кроме того, с позиций в поселке Пески украинские войска могли обстреливать (и обстреливали) Октябрьский район Донецка даже из легких минометов. Именно оттуда был совершен, например, обстрел мечети в один из праздников.

За годы боев и действовавшего режима прекращения огня, весь поселок превращен ВСУ и националистами в укрепленный район. Местные жители покинули свои дома еще в 2014-2015 годах. Тогда украинские нацбаты начали возводить здесь «крепость».

Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости

Между домами прорыты глубокие окопы, в самих жилых помещения и под ними огневые точки, укрепленные мешками с песком, габионами и бревнами. Между домами на бывших опорах линий электропередач установлены камеры наблюдения. В подвалах элитных коттеджей сделаны пункты отдыха личного состава и склады боеприпасов.

Пески имели большое значение для украинского руководства не только с точки зрения обороноспособности, но и в идеологическом плане. Этот поселок стал одним из символов близости ВСУ к Донецку, местом, где себя рекламировали батальоны радикалов и их лидеры.

Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости

Сегодня солдаты ДНР из легендарных 11-го полка и батальона «Сомали» освободили большую часть поселка и приближаются к важнейшему пересечению Красноармейской трассы и Донецкой объездной, где расположен украинский укрепрайон «Республика мост». Сейчас его «обрабатывает» артиллерия массированным огнем.

Освобождение Песок позволит значительно обезопасить окраины Донецка и поселок Спартак, где местные жители уже почти девять лет страдают от украинских обстрелов. Кроме того, потеря ключевого населенного пункта значительно осложнит действия Авдеевской группировки противника.

Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости
Дмитрий Астрахань/Народные Новости

Утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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RusNewsToday24
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