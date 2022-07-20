Кремль ведет подготовку к рабочим визитам Путина в ряд зарубежных стран

Президент РФ Владимир Путин планирует нанести рабочий визит в несколько зарубежных стран грядущей осенью. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кремль уже ведет соответствующие подготовки, отметил он. При этом конкретные направления Песков уточнять не стал, передает ТАСС.
«В совсем ближайшей (перспективе) — нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется», — сообщил Песков.
Ранее президент уже посетил Иран. Там прошел саммит стран-гарантов сирийского урегулирования. Месяцем ранее глава государства также побывал в Таджикистане и Туркмении.