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    Кремль: Россия пока на ответила на просьбу генсека ООН Гутерреша принять его в Москве

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кремль: Россия пока на ответила на просьбу генсека ООН Гутерреша принять его в Москве

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    pixabay.com/PD

    Руководство
    России пока не отреагировало на просьбу Генерального секретаря ООН Антониу
    Гутерреша принять его в Москве. Ситуацию прокомментировал официальный представитель
    Кремля Дмитрий Песков.

    Журналисты
    в ходе брифинга поинтересовались, получала ли администрация президента
    соответствующее письмо. Песков ответил, что такие обращения поступают по линии
    министерства иностранных дел.

    «Пока
    реакции нет», — отметил официальный представитель Кремля.

    Ранее
    Гутерреш направил письма президенту России Владимиру Путину и главе Украины
    Владимиру Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве. Он хочет обсудить
    прекращение конфликта.

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