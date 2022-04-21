Кремль: Россия пока на ответила на просьбу генсека ООН Гутерреша принять его в Москве

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Руководство
России пока не отреагировало на просьбу Генерального секретаря ООН Антониу
Гутерреша принять его в Москве. Ситуацию прокомментировал официальный представитель
Кремля Дмитрий Песков.
Журналисты
в ходе брифинга поинтересовались, получала ли администрация президента
соответствующее письмо. Песков ответил, что такие обращения поступают по линии
министерства иностранных дел.
«Пока
реакции нет», — отметил официальный представитель Кремля.
Ранее
Гутерреш направил письма президенту России Владимиру Путину и главе Украины
Владимиру Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве. Он хочет обсудить
прекращение конфликта.
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