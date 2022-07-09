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Кремль опубликовал фотографию поймавшего огромную щуку Путина

Кремль опубликовал фотографию поймавшего огромную щуку Путина
kremlin.ru / Администрация президента России

Фотография президента России Владимира Путина с огромной щукой в руке появилась в социальных сетях накануне Дня рыбака.

Глава государства поздравил россиян с этим праздником, заявив, что он объединяет всех работников рыболовной отрасли. Сам президент тоже оказался любителем порыбачить.

«Для кого-то рыбалка — это любимое увлечение. Но, конечно, в первую очередь это профессиональный праздник», — заявил Путин.

Владимир Путин поймал на блесну щуку весом 21 килограмм во время рыбалки в национальном парке в Тыве еще в 2013 году. Чтобы достать ее из воды, потребовалось несколько минут.

Путин рыбалка фото щука
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RusNewsToday24
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