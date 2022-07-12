Кремль изменил наименование должности главы Татарстана Минниханова

Москва изменила наименование должности руководителя Татарстана Рустама Минниханова в составе Государственного Совета. Об этом говорится на официальном сайте правовой информации.
Распоряжение об изменении названия должности с «президента» Татарстана на «главу» подписал российский руководитель Владимир Путин.
«Позицию Минниханов Р.Н. — президент республики Татарстан, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению “Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда” заменить позицией следующего содержания: Минниханов Р.Н. — глава республики Татарстан, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению “Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда”», — говорится в документе.
Напомним, что Путин подписал закон об общих принципах организации публичной власти в российских субъектах еще в декабре прошлого года. Согласно документу, нельзя использовать слово президент в наименовании высшего должностного лица.