Кредит не брал, а проценты списывают: адвокат раскрыл популярную схему мошенничества

Кредит не брал, а проценты списывают: адвокат раскрыл популярную схему мошенничества Новости
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Микрофинансовые организации (МФО) не только дают займы под колоссальные проценты, но и нередко пользуются мошенническими схемами, выдавая кредиты людям без их ведома. Адвокат Геннадий Нефедовский рассказал в комментарии «Народным Новостям», как обезопасить себя от подобных схем, и что делать, если человек уже столкнулся с этой проблемой.

Схема мошенников из МФО достаточно примитивна, однако остается «рабочей». Завладев паспортными данными человека, они оформляют на его фамилию сим-карту. Как правило, это происходит дистанционно. Далее на жертву оформляется кредит. Человек, ничего не подозревая, может даже не заметить, что баланс на его кредитке изменился. Просто оплатив любую покупку, формально он уже пользуется кредитными средствами, а значит должен платить высокие проценты. Иногда на одного человека оформляют сразу множество кредитов.

Кредит не брал, а проценты списывают: адвокат раскрыл популярную схему мошенничества

Подобные схемы, к сожалению, применяются нередко, отметил Геннадий Нефедовский. По его словам, имея паспортные данные человека, мошенники без труда могут выяснить, какие карты у него есть. Далее они просто переводят туда свои деньги, и в случае, если жертва не обращается в банк с заявлением об ошибочном переводе, становится обладателем кредита. Бывают и другие схемы.

«Чтобы взять кредит по оригиналу паспорта, можно подделать фотографию в утерянном паспорте, прийти в МФО, где не проводятся такие доскональные проверки, как в банке, и взять заем. С онлайн-кредитами все намного проще. Злоумышленник, зная паспортные данные жертвы, может их занести в анкету-заявку МФО и получить кредит, а сами документы подделать с помощью специальных приложений на компьютере», — привел пример наш собеседник.

Кредит не брал, а проценты списывают: адвокат раскрыл популярную схему мошенничества

Жертвой мошенников может быть каждый и обезопасить себя заблаговременно очень сложно. В первую очередь необходимо уделить повышенное внимание приватности своих личных данных.

«Не нужно держать длительное время открыто свой паспорт в общественных местах. Не стоит заполнять свои данные на сомнительных сайтах,  распространять свои данные среди третьих лиц», — посоветовал юрист.

Кредит не брал, а проценты списывают: адвокат раскрыл популярную схему мошенничества

Если человек уже столкнулся с мошенниками, необходимо быстро предпринять несколько шагов.

«Выявить общую сумму кредита, наименование и реквизиты кредитных организаций, затем направить кредиторам уведомления о том, что кредит не брался, потребовав провести служебную проверку. Подать заявление в полицию о мошеннических действиях неизвестных лиц», — проинструктировал адвокат.

Если кредитная организация отказывается снять незаконный займ, необходимо обращаться в суд. В исковом заявлении, добавил Нефедовский, следует потребовать не только признания кредитного договора незаконным, но и обязать МФО исключить персональные данные истца из системы, уведомив его об этом в письменном виде. Также истец вправе требовать моральную компенсацию.

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