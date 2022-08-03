Креативный директор Burberry Рикардо Тиши отметил день рождения с Ириной Шейк, Наоми Кэмпбелл и Стеллой Максвелл

Ирина Шейк с гостями

1 августа креативный директор Burberry Рикардо Тиши отметил 48-летие. День рождения он праздновал в родной Италии в компании своих звездных друзей, в том числе любимых моделей: Ирины Шейк, Стеллы Максвелл, Наоми Кэмпбелл, Мариякарлы Босконо и других.

Стелла Максвелл, Рикардо Тиши и Ирина Шейк Рикардо Тиши и Ирина Шейк Наоми Кэмпбелл с гостем Наоми Кэмпбелл и Рикардо Тиши Рикардо Тиши и Ирина Шейк Ирина Шейк с гостем

Для гостей был накрыт длинный стол с угощениями (подавали закуску из персиков и черных помидоров, пасту, ростбиф и шоколадный десерт), ну а ближе к ночи все превратилось в шумную дискотеку. Устоять перед хитом Ready or Not группы Fugees никто не мог, хотя некоторые, кажется, и танцевали уже из последних сил — например, Ирина Шейк танцевала уже сидя, но зато подпевала вместе со всеми.

Вы — все, о чем я могу мечтать в этой жизни,

— поблагодарил своих друзей Тиши, назвав их также своей “семьей”.

Джиа Баб, Мариякарла Босконо и Мона Тугард Стелла Максвелл