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Креативный директор Burberry Рикардо Тиши отметил день рождения с Ириной Шейк, Наоми Кэмпбелл и Стеллой Максвелл

Креативный директор Burberry Рикардо Тиши отметил день рождения с Ириной Шейк, Наоми Кэмпбелл и Стеллой Максвелл

Новости моды





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Ирина Шейк с гостями

1 августа креативный директор Burberry Рикардо Тиши отметил 48-летие. День рождения он праздновал в родной Италии в компании своих звездных друзей, в том числе любимых моделей: Ирины Шейк, Стеллы Максвелл, Наоми Кэмпбелл, Мариякарлы Босконо и других.

Стелла Максвелл, Рикардо Тиши и Ирина ШейкСтелла Максвелл, Рикардо Тиши и Ирина ШейкРикардо Тиши и Ирина ШейкРикардо Тиши и Ирина ШейкНаоми Кэмпбелл с гостемНаоми Кэмпбелл с гостемНаоми Кэмпбелл и Рикардо ТишиНаоми Кэмпбелл и Рикардо ТишиРикардо Тиши и Ирина ШейкРикардо Тиши и Ирина ШейкИрина Шейк с гостемИрина Шейк с гостем

Для гостей был накрыт длинный стол с угощениями (подавали закуску из персиков и черных помидоров, пасту, ростбиф и шоколадный десерт), ну а ближе к ночи все превратилось в шумную дискотеку. Устоять перед хитом Ready or Not группы Fugees никто не мог, хотя некоторые, кажется, и танцевали уже из последних сил — например, Ирина Шейк танцевала уже сидя, но зато подпевала вместе со всеми.

Ирина Шейк

Вы — все, о чем я могу мечтать в этой жизни,

— поблагодарил своих друзей Тиши, назвав их также своей “семьей”.

Ирина Шейк и Рикардо Тиши

Наоми Кэмпбелл с гостем

Джиа Баб, Мариякарла Босконо и Мона ТугардДжиа Баб, Мариякарла Босконо и Мона ТугардСтелла МаксвеллСтелла МаксвеллИрина Шейк с гостями


nadjabeschНадя Бесчетникова


Фото
Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


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