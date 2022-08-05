Кравец призвала налоговую проверить законность доходов Ирины Аллегровой

«Наглость со стороны Аллегровой просить такие деньги. Объясните, кем она себя возомнила? Я призываю проверить законность доходов тех, кто заказывает Аллегрову на корпоративы! Где они берут такие деньги? У людей средняя зарплата по стране – 40 тысяч! Это сколько они должны не есть и не пить, чтобы пригласить Ирину? Налоговой, кстати, нужно проверить и поступления самой певицы. Платит она налоги со своих огромных гонораров?» — цитирует возмущенные слова Кравец Prozvezd.