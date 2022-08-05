Новости0

Кравец призвала налоговую проверить законность доходов Ирины Аллегровой

Кравец призвала налоговую проверить законность доходов Ирины Аллегровой
Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Исполнительница Алена Кравец возмутилась огромным гонорарам певицы Ирины Аллегровой.

Кравец рассказала, что хотела пригласить Аллегрову на свой праздник, однако передумала после того, как узнала, сколько ей придется заплатить за 50-минутное выступление 70-летней звезды. Исполнительница хита «Императрица» просит за корпоратив 12 миллионов рублей.

«Наглость со стороны Аллегровой просить такие деньги. Объясните, кем она себя возомнила? Я призываю проверить законность доходов тех, кто заказывает Аллегрову на корпоративы! Где они берут такие деньги? У людей средняя зарплата по стране – 40 тысяч! Это сколько они должны не есть и не пить, чтобы пригласить Ирину? Налоговой, кстати, нужно проверить и поступления самой певицы. Платит она налоги со своих огромных гонораров?» — цитирует возмущенные слова Кравец Prozvezd.

Певица также заявила, что готова выступать на корпоративах вместо своей алчной коллеги. Кравец считает, что брать за выступления такие огромные деньги просто немыслимо.

аллегрова доходы кравец налоговая служба
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.