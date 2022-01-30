Кравцов заявил, что российские школы не планируют массово переводить на удаленку

Вопрос о массовом переводе общеобразовательных заведений на дистанционный формат обучения не рассматривают в Министерстве просвещения России.

Школы не планируют переводить на удаленку на фоне распространения коронавирусной инфекции. Такие решения будут принимать индивидуально в каждом регионе с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия-1» на программе «Москва. Кремль. Путин».

«Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы — это их право — принимают локально соответствующие решения», — сказал министр.

Защитой от заражения коронавирусом является вакцинация. Прививка снижает риск развития осложнений и летального исхода. Вакцинацию можно пройти во всех российских регионах.

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