Трио прибалтийских республик делает все возможное для того, чтобы полностью абстрагироваться от России, забывая о своем географическом положении, которое играет очень важную роль в национальных экономиках стран, заявил латвийский журналист Марис Краутманис.
В начале осени появилась информация, что правительства Латвии и Литвы призвали Евросоюз ввести санкции в отношении Российских железных дорог. В этом случае страны ЕС будут вынуждены прекратить любое сотрудничество с российским холдингом.
Обозреватель латвийского издания Краутманис в своей статье обратил внимание, что Рига и Вильнюс в своем упорстве насолить русским забывают о географическом положении и рискуют превратиться из «полуострова» в «остров». По словам журналиста, прибалтийское трио без взаимодействия с Россией останутся вообще без какого-либо транзита.
«Этим решением вводится блокада казахского, узбекского, грузинского транзита и транзита из других стран, которая принесет им экономический ущерб, а также лишит латвийские предприятия возможности переориентироваться с транзита российских товаров на сотрудничество со странами Средней Азии», — цитирует латвийского журналиста ФАН.
Краутманис отметил, что антироссийская повестка прибалтийских властей может фатально сказаться не только на железных дорогах, но и на портах стран. А именно на этой инфраструктуре базируются национальные экономики Литвы, Латвии и Эстонии.