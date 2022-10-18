Краутманис: Прибалтика в своем антироссийском упорстве может лишить себя любого транзита

Обозреватель латвийского издания Краутманис в своей статье обратил внимание, что Рига и Вильнюс в своем упорстве насолить русским забывают о географическом положении и рискуют превратиться из «полуострова» в «остров». По словам журналиста, прибалтийское трио без взаимодействия с Россией останутся вообще без какого-либо транзита.