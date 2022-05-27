Красовский сравнил певицу Наргиз с «подвыпившей селянкой»

Российский журналист Антон Красовский опубликовал в своем Telegram-канале пост, где выразил «восхищение» исполнительницей Наргиз.
Ведущего популярной программы «Антонимы» возмутили слова Наргиз в адрес своих подписчиков, которых она оскорбила, назвав в том числе «энцефалитами». По мнению певицы, к таким относятся все, кто не разбирается в ситуации вокруг Украины и поддерживает спецоперацию России.
В свою очередь Красовский сравнил Наргиз с подвыпившей женщиной с пониженной социальной ответственностью.
«Обожаю подпивших сельских »*****, — отметил российский журналист.
Наргиз уже не первый раз публиковала противоречивые посты относительно спецоперации России на Украине. Певице на 50 лет запретили въезд в РФ, а недавно депортировали в Узбекистан. Красовский подчеркнул, что большую популярность и львиную часть своего капитала Наргиз заработала именно в России, а после запрета ее ждет быстрое забвение.