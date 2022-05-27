Красовский сравнил певицу Наргиз с «подвыпившей селянкой»

Наргиз уже не первый раз публиковала противоречивые посты относительно спецоперации России на Украине. Певице на 50 лет запретили въезд в РФ, а недавно депортировали в Узбекистан. Красовский подчеркнул, что большую популярность и львиную часть своего капитала Наргиз заработала именно в России, а после запрета ее ждет быстрое забвение.