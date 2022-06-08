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Красную книгу ЯНАО дополнят и переиздадут

Красную книгу ЯНАО дополнят и переиздадут
pexels.com

Региональную Красную книгу Ямала переиздадут до конца года. Последняя Книга была издана в 2010 году. За это время произошло ряд изменений — популяция малого лебедя, подкаменщика и стерха была восстановлена.

Начальник Управления по охране и регулированию использования биоресурсов ДПРР ЯНАО Олег Истрати в беседе с сайтом «Красный север» указал, что на территорию Куноватского заказника доставляют и выпускают от трех до шести стерхов. На птиц крепят датчики, которые отслеживают активность и их передвижение.

Были также включены в Красную книгу три вида — таежный гуменник, арктический голец и таймень. В 2021 году начала работу трехлетняя программа изучения уникального лежбища атлантических моржей.

Тираж Красной книги составит 500 экземпляров, их разошлют в библиотеки и учебные учреждения округа. Издание также будет доступно в электронном виде.

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