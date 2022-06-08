Красную книгу ЯНАО дополнят и переиздадут

Начальник Управления по охране и регулированию использования биоресурсов ДПРР ЯНАО Олег Истрати в беседе с сайтом «Красный север» указал, что на территорию Куноватского заказника доставляют и выпускают от трех до шести стерхов. На птиц крепят датчики, которые отслеживают активность и их передвижение.