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Краснодар возглавил рейтинг городов России по вводу жилья за 2021 год

Краснодар возглавил рейтинг городов России по вводу жилья за 2021 год
pxhere.com

Краснодар стал лидером среди российских городов по вводу жилья в перерасчете на одного человека по итогам 2021 года. На одного жителя там приходится 2,52 квадратных метра, о чем говорится в исследовании РИА Новости.

Второе место с результатом 1,82 квадратных метра досталось Новороссийску. Замыкает тройку Южно-Сахалинск, где на одного жителя приходится 1,4 квадратных метра. Четвертое и пятое места достались Тюмени и Ростову-на-Дону соответственно.

Самым последним в рейтинге оказался Анадырь — 0,01 квадратных метра на человека. Немного лучше ситуация обстоит в Мурманске, Петропавловске-Камчатском, Братске и Магадане.

краснодар недвижимость рейтинг
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