Краснодар возглавил рейтинг городов России по вводу жилья за 2021 год

Краснодар стал лидером среди российских городов по вводу жилья в перерасчете на одного человека по итогам 2021 года. На одного жителя там приходится 2,52 квадратных метра, о чем говорится в исследовании РИА Новости.
Второе место с результатом 1,82 квадратных метра досталось Новороссийску. Замыкает тройку Южно-Сахалинск, где на одного жителя приходится 1,4 квадратных метра. Четвертое и пятое места достались Тюмени и Ростову-на-Дону соответственно.
Самым последним в рейтинге оказался Анадырь — 0,01 квадратных метра на человека. Немного лучше ситуация обстоит в Мурманске, Петропавловске-Камчатском, Братске и Магадане.