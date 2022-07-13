Крапивина рассказала о «выплатах» Лободы Тиллю Линдеманну за молчание о дочери

Отметим, что первой о романе Лободе с Тиллем Линдеманном заговорила видеоблогер Алена Жигалова. Она говорила о том, что pr-менеджеры певицы придумали историю, что певица якобы родила дочь Тильду от музыканта, которому еще и платила за молчание.