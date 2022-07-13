Крапивина рассказала о «выплатах» Лободы Тиллю Линдеманну за молчание о дочери

Экс-продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина бурно отреагировала на новости о том, что исполнительница отправляла деньги музыканту Тиллю Линдеманну за «молчание» об их общей дочери, сообщает Teleprogramma.pro.
«Ржу в голос. 150 тысяч в месяц, Карл. Алена, блин. Спасибо, что не забываешь», — написала Крапивина.
Отметим, что первой о романе Лободе с Тиллем Линдеманном заговорила видеоблогер Алена Жигалова. Она говорила о том, что pr-менеджеры певицы придумали историю, что певица якобы родила дочь Тильду от музыканта, которому еще и платила за молчание.