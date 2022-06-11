«Крали все, что можно»: комбайнерша Дарья вспомнила о бесчинствах украинских военных 2014 году

Жительница Донбасса Даша Власюк рассказала военкорам, как она, ее хозяйство и ее семья пережили «прибытие» украинского батальона «Донбасс» в 2014 году.
Власюк живет в селе Многополье Амвросиевского района, занята в сельском хозяйстве. В беседе с авторами Telegram-канала «Донбасс решает» рассказала, что впервые ей пришлось сесть за руль комбайна еще девочкой в 2014 году — ей было 16 лет.
«Папа — комбайнер. Начали работать вместе. Он мне показал, научил. Понравилось», — рассказала девушка.
Дарья уже восемь лет работает в ООО «Многополье» на комбайнах и тракторах. Ее отец сейчас работать не может — перенес операцию, многих других механизаторов призвали на фронт. Дарья стала единственной продолжательницей знаменитой Прасковьи Ангелины — донбасской трактористки-ударницы.
Как рассказала Дарья, в 2014 году их село занял украинский батальон «Донбасс», его служащие крали все, до чего могли дотянуться, запугивали местных, выгоняли из подвалов и занимали безопасные места сами. Доходило до того, что жители боялись выходить на улицу из-за бесчинств военных.
«В подвале жили месяц. На улицу было страшно выходить, они ездили тут, девушек искали. Людей из подвалов выгоняли. С комбайна выломали и украли магнитофон, крали все, взяли все наборы ключей, даже помаду у матери со стола взяли, не знаю зачем — может нужна была», — отметила донбасская комбайнерша.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.