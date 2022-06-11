«Крали все, что можно»: комбайнерша Дарья вспомнила о бесчинствах украинских военных 2014 году

Как рассказала Дарья, в 2014 году их село занял украинский батальон «Донбасс», его служащие крали все, до чего могли дотянуться, запугивали местных, выгоняли из подвалов и занимали безопасные места сами. Доходило до того, что жители боялись выходить на улицу из-за бесчинств военных.