Крах легенды о «невидимых контрнаступлениях» ВСУ: эксклюзивные кадры работы 111-го полка НМ ДНР

«Начал я свой боевой путь, еще 2014 году, сам из города Мариуполя. Когда началась мобилизация, просто не мог стоять в стороне, ведь моя семья и Родина нуждалась в защите. Мы привыкшие к войне люди, можно сказать, что работаем тут в поле и не жалуемся. Мы знаем, за что тут стоим и кого защищаем, а поэтому не пропустим врага ни на шаг», — подчеркнул солдат НМ ДНР.