Крах легенды о «невидимых контрнаступлениях» ВСУ: эксклюзивные кадры работы 111-го полка НМ ДНР

Николаевская область является одним из важнейших направлений освобождения Украины, а также защиты жителей Херсонщины от украинских националистов. Здесь находятся одни из самых закаленных и отважных, те, для которых боевые действия не были пустым звуком долгих 8 лет, а поневоле стали частью их когда-то мирной жизни. Здесь оборону держат бравые солдаты из Донецка, а именно 111-й полк НМ ДНР. Эксклюзивные кадры работы донецких военных сделал специальный корреспондент «Народных Новостей».
Учитывая факт того, что до самого Николаева всего около 18 километров, легенда о «невидимых контрнаступлениях» ВСУ вновь рассыпается в прах, ведь суровые донецкие ребята регулярно напоминают националистам одну простую истину — им тут очень не рады. Они подкрепляют свои слова шквальным огнем в сторону «непрошенных гостей».
Ребята не теряют времени зря и постоянно укрепляют свою оборону новыми окопами и капонирами, вместе с тем, закапывая надежду украинских националистов на возвращение утраченного контроля над этой территорией.
Один из бойцов 111-го полка Александр рассказал о своей службе в николаевских степях.
«Начал я свой боевой путь, еще 2014 году, сам из города Мариуполя. Когда началась мобилизация, просто не мог стоять в стороне, ведь моя семья и Родина нуждалась в защите. Мы привыкшие к войне люди, можно сказать, что работаем тут в поле и не жалуемся. Мы знаем, за что тут стоим и кого защищаем, а поэтому не пропустим врага ни на шаг», — подчеркнул солдат НМ ДНР.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.