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Бойцы ВСУ пошли на откровенное мародерство. Украинские силовики стали разворовывать продукты питания в прифронтовых районах страны. Такую информацию сообщили местные жители.
Корреспондент «Известий» Александр Морозов пообщался с людьми и выяснил, что ВСУ буквально оставили их без пропитания.
«Начали красть все! Повыносили и технику, и все, что оставалось. Телевизоры разбитые они поснимали и вынесли. Я многодетная мама, это мне опять все покупать, опять заново начинать», — пожаловалась женщина.
По информации Морозова, в поселке на бывшей прифронтовой территории был только один продуктовый магазин, который теперь закрыт. Люди поделились, что во время отступления украинские силовики просто выбили окно и вытащили все оставшиеся в магазине продукты.
Торговую точку пришлось заколотить, чтобы не допустить новых случаев мародерства. А вот местным жителям пришлось вспахивать землю и высаживать овощи, чтобы хоть как-то прокормиться.
Минобороны России ранее сообщило, что для жителей Изюмского района Харьковской области была доставлена гуманитарная помощь. Российские военные доставили жителям села Кунье предметы первой необходимости и гигиены, а также продукты питания.