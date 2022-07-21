Кожаный доспех древнего новоассирийского воина найден в Китае

Ученые отметили, что доспех состоит из кусочков плотной кожи, нашитых на основу наподобие чешуи. Подобные доспехи позволяли воинам свободно двигаться и стрелять. Предполагается, что Новоассирийская империя стала чаще использовать их после роста популярности боевых колесниц.