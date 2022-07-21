Кожаный доспех древнего новоассирийского воина найден в Китае

Китайские археологи обнаружили древний кожаный доспех, который мог принадлежать новоассирийскому воину. Об этом сообщает издание Planet Today со ссылкой на исследование, проведенное специалистами Цюрихского университета.
Ученые отметили, что доспех состоит из кусочков плотной кожи, нашитых на основу наподобие чешуи. Подобные доспехи позволяли воинам свободно двигаться и стрелять. Предполагается, что Новоассирийская империя стала чаще использовать их после роста популярности боевых колесниц.
Авторы научного исследования также предполагают, что доспех мог использоваться китайским воинам. Таким образом, обнаружение данного артефакта позволяет говорить о том, что античные государства обменивались военными технологиями.