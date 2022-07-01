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«Кожа марсианина» или «марсианская авоська»? Пользователи Сети гадают, что за объект сфотографировал ровер Perseverance на Марсе

«Кожа марсианина» или «марсианская авоська»? Пользователи Сети гадают, что за объект сфотографировал ровер Perseverance на Марсе

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Марсоход Perseverance продолжает делать снимки необычных объектов на Красной планете. На сей раз в объектив ровера снова попали объекты искусственного происхождения. 

На фото объект длиной около 8 см. Предположительно, это часть посадочного аппарата, который помог роверу приземлиться на Марсе. 

Само собой, выглядит объект необычно, поэтому в Сети уже распространились шутки о коже марсиан, змеиной коже и марсианских авоськах.  

«Кожа марсианина» или «марсианская авоська»? Пользователи Сети гадают, что за объект сфотографировал ровер Perseverance на Марсе

Кроме того, при большом приближении на снимке рядом с объектом можно обнаружить другой, который тоже выглядит необычно, но это уже, вероятно, просто камень.  

Конечно, сложно сказать, что именно сфотографировал марсоход, но это не так важно. Тем более, что это далеко не первый объект подобного рода, встреченный на пути Perseverance.  

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