Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





В детском шкафу накопилось немало вещей, которые уже никому по размеру не подходят. Как на зло, даже отдать старые футболки некому. Сначала подумала передать одежду на благотворительность. А потом в голову пришла гениальная мысль: смастерить из этих вещей коврик для ванной своими руками.

Моя ванная комната уже давно нуждается в коврике. Пол холодный, а после того, как муж принял душ, вся плитка в воде. Так и хочется бросить под ноги что-то мягкое, теплое и ворсистое. Конечно, желательно, чтобы оно еще и влагу хорошо впитывало. Именно из такой ткани и делают футболки.

Как сделать коврик для ванной своими руками

В первую очередь отсортируйте старые футболки по цветам. Они должны хорошо сочетаться друг с другом. Рекомендую использовать ткани похожих оттенков, чтобы коврик имел приятный вид. Нарежьте футболки полосками по 10 см в длину и 3 см в ширину.

Для изготовления коврика из старых футболок вам также понадобится пластиковая сетка с мелкими ячейками. Ее можно приобрести в любом строительном магазине.

Полоски разных цветов вы можете перемешать. В таком случае у вас получится изделие с хаотичным узором. Принт коврика вы также можете продумать заранее. К примеру, говорить его ромбами, квадратами или разноцветной воронкой. Но я решила не заморачиваться.

Полоски ткани привязываем к каждой горизонтальной или вертикальной перекладине сетки одним узлом. Чем гуще вы делаете узлы, тем мягче и пушистее будет коврик. Когда изделие будет готов, подровняйте ворс ножницами. Вот всё!

На такой коврик для ванной своими руками вы потратите около 3 часов. Конечно, намного быстрее получится смастерить изделие, если за дело возьмется сразу несколько пар рук. Поэтому зовите на помощь родню! Кстати, этот коврик я уже стирала в машинке. Такую очистку он переносит без проблем.

The post Коврик для ванной своими руками из футболок appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!