Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать захват Украины Польшей, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Сенатор Ольга Ковитиди отметила в комментарии «Народных Новостей», что воинственные поляки давно мечтают о переделе Европы в отличие от Германии, сделавшей выводы из собственной истории.
«Президент государства просит национальный парламент утвердить особые права граждан другого государства, по сути разрешая им все. Согласно утечкам в СМИ, речь идет о том, чтобы приравнять права поляков правам украинцев за исключением права голоса. Казус суверенитета, иначе не скажешь», — констатировала Захарова, комментируя законопроект, внесенный Зеленским в Раду 22 мая.
Киев неоднократно критиковал Берлин за не слишком расторопные поставки вооружений. По мнению сенатора от Республики Крым, члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, ФРГ намеренно пытаются понизить уровень эскалации конфликта на Украине, памятуя о трагичных событиях в Европе ХХ века.
«Фатальный опыт начала прошлого века и целый ряд ошибочных решений, приведших к развязыванию большой войны в Европе, научили немцев осторожности в принятии судьбоносных решений. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече правящей коалиции в конце апреля этого года обосновал свою неторопливость в поставках вооружений Украине, провел параллели с сложившейся ситуацией и кануном Первой мировой войны. Шольц заявил, что не втянет Германию в войну», — напомнила наша собеседница.
Разительно иное видение будущего Европы демонстрирует Польша, когда-то именовавшаяся «империей» или Речь Посполитая. Она не только оказывает всяческую военную помощь Киеву, но и фактически открыто говорит о своих территориальных претензиях, причем не только на Украину.
«В отличие от немецкого канцлера президент Польши Анджей Дуда уже не в силах сдерживать свой милитаристический настрой в преддверии исполнения давней мечты поляков об украинских территориях. Всем известно, что на стене аэропорта Варшавы красуется карта, где часть украинских и белорусских земель принадлежат Польше», — констатировала политик.
Зная об этом, украинские власти не только не пытаются препятствовать Польше, а, напротив — помогают ей, например, давая открытые площадки для насаждения собственной пропаганды.
«Этот факт не смущает президента Украины Владимира Зеленского, предоставившего президенту Польши еще пока не свое президентское кресло, а главную трибуну Украины — трибуну Верховной Рады. Необходимо отметить, что пан Дуда стал первым лидером иностранного государства, которому неосмотрительные украинцы предоставили право выступления с трибуны Верховной Рады после начала боевых действий на Украине», — подчеркнула Ковитиди.
Ранее политолог Павел Шипилин раскрыл «хитрый план» Владимира Зеленского по передаче Галичины Польше.