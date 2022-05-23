Ковитиди предупредила Европу: мечты Варшавы о Речи Посполитой угрожают всему континенту

«Фатальный опыт начала прошлого века и целый ряд ошибочных решений, приведших к развязыванию большой войны в Европе, научили немцев осторожности в принятии судьбоносных решений. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече правящей коалиции в конце апреля этого года обосновал свою неторопливость в поставках вооружений Украине, провел параллели с сложившейся ситуацией и кануном Первой мировой войны. Шольц заявил, что не втянет Германию в войну», — напомнила наша собеседница.