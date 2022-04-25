Ковитиди: один необдуманный шаг Коломойского подтвердил правосубъектность Республики Крым

Политик подчеркнула, что без обязательного признания этого факта в решении суда невозможно обязать Республику Крым выплачивать какие-либо компенсации. Ковитиди отметила, что ни РФ, ни Республика Крым не подсудны Арбитражному суду Швейцарии и США. Эксперт также сообщила, что представители Крыма и РФ не участвовали в процессах. Таким образом, можно говорить о необоснованности правовой позиции Коломойского, сообщила наша собеседница.