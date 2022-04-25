Ковитиди: один необдуманный шаг Коломойского подтвердил правосубъектность Республики Крым

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Требование олигарха Игоря Коломойского взыскать средства за национализированные объекты собственности, расположенные на полуострове Крым, не будет удовлетворено. Своими исками в суды различных стран мира, бизнесмен лишь помог доказать международную правосубъектность республики. Об этом «Народным Новостям» рассказала сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
До середины июня 2022 года Россия должна представить суду округа Колумбия свою позицию по искам контролируемых украинским олигархом Игорем Коломойским компаний. Это следует из опубликованной в американской базе данных судебных документов повестки, переданной в посольство РФ в США в середине апреля. Отмечается, что сумма иска составила $34,6 млн.
Напомним, что в 2014—2015 годах руководство Крыма национализировало 150 объектов бизнесмена Игоря Коломойского. Стоит отметить, что в 2019 году суд в Женеве обязал Россию выплатить $34,6 млн.
Согласно постановлению суда в Женеве, национализация 30 заправочных станций, автомобилей и зданий, принадлежащих компаниям, связанным с олигархом, нарушает соглашение между Россией и Украиной о взаимной защите инвестиций.
В России решение сочли неправосудным, потому что у суда в Женеве не было полномочий на рассмотрение дела. Пресс-служба Министерства юстиции РФ тогда сообщила, что Россия не признала законность вынесенного решения.
В 2022 году юристы Коломойского просят признать на территории США вынесенный швейцарским судом вердикт. При этом, представители олигарха требуют взыскать проценты от ранее установленной компенсации, а также выплатить $4 млн за судебные расходы.
Сенатор Ольга Ковитиди рассказала «Народным Новостям», что решение суда Женевы, обязующего Российскую Федерацию выплатить $34,6 млн является подтверждением международной правосубъектности Республики Крым.
«В погоне за деньгами на антироссийской волне, они забыли важный момент — правосубъектность Крыма признали решением Арбитражного суда Швейцарии. А также они подтвердили правосубъектность, когда спустя три года обратились в суд округа Колумбия. Таким образом, правосубъектность была подтверждена на международном уровне», —объяснила сенатор.
Политик подчеркнула, что без обязательного признания этого факта в решении суда невозможно обязать Республику Крым выплачивать какие-либо компенсации. Ковитиди отметила, что ни РФ, ни Республика Крым не подсудны Арбитражному суду Швейцарии и США. Эксперт также сообщила, что представители Крыма и РФ не участвовали в процессах. Таким образом, можно говорить о необоснованности правовой позиции Коломойского, сообщила наша собеседница.
«В США отсутствует практика автоматического признания решений других судов на территории страны. Рассмотрение дела должно быть начато заново. Если только суд в США не будет грубо нарушать национальное законодательство и международное право на волне антироссийской истерии, мы сможем в дальнейшем закрепить еще раз правосубъектность Республики Крым как субъекта международных отношений», — сообщила политик.
Ковитиди отметила, что у Игоря Коломойского не получится взыскать средства, потому что государство не отвечает по обязательствам юридических лиц. Сенатор подчеркнула, что иск олигарха был заведомо бесперспективным. Но тем не менее, он помог доказать международную правосубъектность Республики Крым.