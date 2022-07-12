Коварный план США по России: Леонков пролил свет на причину внеочередного заседания Госдумы

Государственная дума РФ запланировала на 15 июля «экстренное» внеочередное заседание, чтобы рассмотреть коварный план США по «разделу» России. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился военный эксперт Алексей Леонков.
Специалист пролил свет на американский проект, который называется «Деколонизацией России». По его словам, Соединенные Штаты хотят раздробить РФ на фоне военной спецоперации на Украине.
«(Его авторы. — Прим. ред.) обсуждают появление на территории современной России республики Сибирь, Дальнего Востока, Уральской республики, Саха, Бурятии, Татарстана, Башкортостана, Северного Кавказа. Под этим же названием Россия останется лишь европейская часть страны», — отметил Леонков.
Ранее телеканал RT сообщил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об опасности военного конфликта США и их союзников с Россией, который может закончиться ядерной эскалацией.