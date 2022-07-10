Ковальчук объяснила появление слухов о разводе с Чумаковым

Певица Юлия Ковальчук и музыкант Алексей Чумаков находятся в официальном браке более девяти лет. За это время в Сети неоднократно появлялись слухи о разводе знаменитостей, однако артистка опровергает подобную информацию.
По словам Ковальчук, появление слухов вызвано тем, что они с Чумаковым не выставляют личную жизнь напоказ, а обывателям при этом хочется узнать интимные подробности отношений.
«Все же потому же, что хочется чернухи какой-то. Мы ее не выдаем сами. Мы обычные люди, мы просто все это неправильное не считаем нужным выносить на суд зрителей», — заявила артистка в эфире YouTube-канала Fametime TV.
Певица отметила, что за годы семейной жизни они с Чумаковым сталкивались и с кризисами. По мнению Ковальчук, это нормальное явление, так как у каждой пары существуют свои «тараканчики».